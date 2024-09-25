Нкунку: «В прошлом году мы начали сезон хуже»

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку сравнил начало нынешнего сезона с предыдущей кампанией. Напомним, «синие» набрали 10 очков из 15 в первых 5 турах Английской премьер-лиги. Команда располагается на пятом месте в турнирной таблице.

«В прошлом году мы начали сезон хуже. Сейчас мы хотим просто наслаждаться ситуацией и продолжить в таком же духе, чтобы сделать наших фанатов счастливыми», – цитирует Нкунку официальный сайт «Челси».

Вчера Нкунку отметился хет-триком в матче Кубка лиги против «Барроу». В Английской премьер-лиге французский форвард успел записать на свой счёт один гол, который оказался победным в матче против «Борнмута».