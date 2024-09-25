Макларен вспомнил, как тен Хаг наказал Рэшфорда

Бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен вспомнил, как рулевой команды Эрик тен Хаг однажды наказал форварда Маркуса Рэшфорда.

«Перед матчем с «Вулверхэмптоном» Рэшфорд опоздал на командную встречу на одну или две минуты. Тен Хаг посадил его на скамейку запасных. В итоге он вышел на замену и забил победный гол. Для тен Хага очень важны дисциплина, стандарты и поведение. Об этом в «Юнайтед» знают все. Это то, что Эрик принёс в клуб. Некоторым это не нравилось, но тен Хаг никогда не колебался. В этом его сила», - сказал Макларен The Telegraph.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Твенте» в первом туре Лиги Европы.