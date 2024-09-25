Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, как тен Хаг вёл себя с Роналду

Бывший член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен высказался о высоких стандартах Эрика тен Хага. По словам Макларена, тен Хаг в работе с Криштиану Роналду не отступал от своих стандартов и не подстраивался под звёздного игрока.

«Я не мог придраться к подходу тен Хага. Он хорошо справлялся. Тен Хаг пришёл в «Манчестер Юнайтед» с установленными стандартами, с установленными правилами, с установленным стилем игры. Он был жёстким в этом вопросе, как и все голландцы. Он знал, что нужно действовать именно так. И он не проявлял никакой гибкости.

Ты либо соответствуешь правилам, либо не играешь. Так было с Роналду. Другие тренеры пытались адаптироваться [к Криштиану]. Тен Хаг не считал, что это необходимо. Рангник пытался адаптироваться, но не получилось. Сульшер тоже. Поэтому тен Хаг стоял на своём и развивал других игроков», - сказал Макларен The Telegraph.