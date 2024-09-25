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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» выбрал замену ван Дейку

25 Сентября 2024 • 11:04 Комментировать

Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи может трудоустроиться в другом клубе Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно сведениям источника, в услугах центрального защитника заинтересован «Ливерпуль». В стане мерсисайдцев рассматривают Гехи в качестве долгосрочной замены нидерландцу Виргилу ван Дейку. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гехи провел семь поединков, не отметившись голевыми действиями. Срок трудового соглашения между 24-летним футболистом и «орлами» рассчитан до конца июня 2026 года.

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