«Ливерпуль» выбрал замену ван Дейку

Защитник «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марк Гехи может трудоустроиться в другом клубе Премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно сведениям источника, в услугах центрального защитника заинтересован «Ливерпуль». В стане мерсисайдцев рассматривают Гехи в качестве долгосрочной замены нидерландцу Виргилу ван Дейку. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гехи провел семь поединков, не отметившись голевыми действиями. Срок трудового соглашения между 24-летним футболистом и «орлами» рассчитан до конца июня 2026 года.