Салиба интересен «Реалу», но есть проблема

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлёк внимание испанского гранда. По информации от Football Transfers, за французом активно следит мадридский «Реал».

В то же время источник сообщает, что «Арсенал» не готов обсуждать с «королевским клубом» трансфер одного из своих ключевых футболистов. Главный тренер «канониров» Микель Артета видит в Салиба футболиста, который способен закрыть позицию центрального защитника на долгие годы.

Напомним, Салиба ранее выступал во Франции за «Марсель» на правах аренды. «Реал» сейчас находится в поисках молодого и перспективного центрального защитника.