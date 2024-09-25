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Салиба интересен «Реалу», но есть проблема

25 Сентября 2024 • 10:38 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
28.09 17:00

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба привлёк внимание испанского гранда. По информации от Football Transfers, за французом активно следит мадридский «Реал».

В то же время источник сообщает, что «Арсенал» не готов обсуждать с «королевским клубом» трансфер одного из своих ключевых футболистов. Главный тренер «канониров» Микель Артета видит в Салиба футболиста, который способен закрыть позицию центрального защитника на долгие годы.

Напомним, Салиба ранее выступал во Франции за «Марсель» на правах аренды. «Реал» сейчас находится в поисках молодого и перспективного центрального защитника.

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