Мареска поделился мнением об игре Нкунку, Джексона и Гиу

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил игру форвардов своей команды.

Во вторник лондонцы одержали разгромную победу над «Барроу» в Кубке лиги (5:0). Героем встречи стал Кристофер Нкунку, оформивший хет-трик. Николас Джексон, недавно забивший два гола «Вест Хэму» в Премьер-лиге, остался вне заявки, а Марк Гиу вышел на замену, но не отличился.

«Сложно говорить о прошлом сезоне, потому что меня здесь не было, но сейчас Нкунку и Джексон играют фантастически. Дело не только в забитых голах, но и в том, как они работают с мячом и без мяча. Что касается Гиу, то он, к сожалению, пока не забивает, но уже скоро, надеюсь, это произойдёт», – приводит журналист Бобби Винсент комментарии Марески.