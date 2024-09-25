Полузащитник «Лилля» Анхель Гомес может вернуться в Англию уже в январе.

Контракт 24-летнего футболиста истекает по окончании сезона. Чтобы не потерять англичанина бесплатно, «Лилль» готов продать его в зимнее трансферное окно за 15-18 млн евро. По сообщениям журналиста Экрема Конура, возможность подписания Гомеса в январе рассматривают «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Астон Вилла», также на хавбека претендует итальянский «Наполи».

Анхель Гомес дебютировал за сборную Англии в текущем месяце, сыграв в поединках Лиги наций против Ирландии и Финляндии. Свой путь в футболе новичок «трёх львов» начинал в «Манчестер Юнайтед», из которого и перебрался в «Лилль» в 2020 году.