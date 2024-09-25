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Английский топ-клуб попробует купить Влаховича у «Ювентуса» слухи

25 Сентября 2024 • 03:50 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
28.09 17:00

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович снова попал в сферу интересов клуба Английской премьер-лиги.

Серба давно связывают с возможным переездом в Англию, но до конкретики ещё не доходило. Как информирует Goal со ссылкой на TEAMtalk, на Влаховича вновь нацелился лондонский «Арсенал». «Канониры» рассматривают возможность покупки нового форварда следующим летом, и футболист «Ювентуса» может стать их приоритетной целью.

Контракт Душана Влаховича со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года, поэтому уже по окончании текущего сезона игрок может быть доступен по сниженной цене.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего нападающего в 65 млн евро.

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