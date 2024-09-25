Гвардиола поведал о том, как можно заменить Родри

Травма полузащитника «Манчестер Сити» Родри остаётся одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе.

Испанец получил серьёзное повреждение в матче с «Арсеналом». По словам главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, информация о сроках восстановления опорника появится в течение суток.

Пока же журналисты расспрашивают наставника о текущем состоянии игрока и трудности его замены.

«Родри – сильный, он не разбит. Конечно, он расстроен и ждёт информации от врачей, но с ним всё в порядке.

Остаться без лучшего полузащитника в мире – серьёзный удар, но мой долг – найти решение. Когда речь идёт о незаменимом игроке, проблему нужно решать коллективно», – цитирует City Xtra Гвардиолу.