Гвардиола не считает, что «Арсенал» специально травмировал Родри

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не думает, что игроки лондонского «Арсенала» намеренно вывели из строя Родри.

Уже на 21-й минуте встречи, прошедшей в воскресенье в рамках Премьер-лиги, ключевой полузащитник «горожан» был вынужденно заменён. Травма оказалась серьёзной: точные сроки восстановления пока не выявлены, но Гвардиола признаёт, что хавбек будет отсутствовать долго.

В то же время, как информирует журналист Джейми Джексон, тренер «Сити» не считает, что у «Арсенала» было намерение нанести Родри повреждение. Кроме того, после матча Гвардиола обменялся текстовыми сообщениями с наставником «канониров» Микелем Артетой – их дружба не пострадала.