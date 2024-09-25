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Гвардиола не считает, что «Арсенал» специально травмировал Родри

25 Сентября 2024 • 00:35 Комментировать
Манчестер Сити
2:2
Арсенал

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не думает, что игроки лондонского «Арсенала» намеренно вывели из строя Родри.

Уже на 21-й минуте встречи, прошедшей в воскресенье в рамках Премьер-лиги, ключевой полузащитник «горожан» был вынужденно заменён. Травма оказалась серьёзной: точные сроки восстановления пока не выявлены, но Гвардиола признаёт, что хавбек будет отсутствовать долго.

В то же время, как информирует журналист Джейми Джексон, тренер «Сити» не считает, что у «Арсенала» было намерение нанести Родри повреждение. Кроме того, после матча Гвардиола обменялся текстовыми сообщениями с наставником «канониров» Микелем Артетой – их дружба не пострадала.

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Микель Артета Родри Эрнандес ещё теги

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