«Мы потеряли его надолго»: Гвардиола поделился новой информацией о травме Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал более развёрнутый ответ на вопрос о травме полузащитника Родри.

Лидер «горожан» получил повреждение в матче с «Арсеналом» (2:2), из-за чего был вынужден покинуть поле ещё в первом тайме. По данным, распространившимся в прессе, испанский опорник может пропустить остаток сезона.

«Мы потеряли его надолго, – высказывается Гвардиола о травме Родри после победы над «Уотфордом» в поединке Кубка лиги (2:1). – Но есть мнения, что он сможет вернуться быстрее, чем предполагается. Мы ждём информацию о том, какая операция ему необходима. Ответ поступит в течение 24 часов», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «Манчестер Сити».