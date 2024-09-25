Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мы потеряли его надолго»: Гвардиола поделился новой информацией о травме Родри

25 Сентября 2024 • 00:15 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Уотфорд

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал более развёрнутый ответ на вопрос о травме полузащитника Родри.

Лидер «горожан» получил повреждение в матче с «Арсеналом» (2:2), из-за чего был вынужден покинуть поле ещё в первом тайме. По данным, распространившимся в прессе, испанский опорник может пропустить остаток сезона.

«Мы потеряли его надолго, – высказывается Гвардиола о травме Родри после победы над «Уотфордом» в поединке Кубка лиги (2:1). – Но есть мнения, что он сможет вернуться быстрее, чем предполагается. Мы ждём информацию о том, какая операция ему необходима. Ответ поступит в течение 24 часов», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «Манчестер Сити».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Сентября
01:39
За «Манчестер Сити» дебютировал 16-летний игрок
00:15
«Мы потеряли его надолго»: Гвардиола поделился новой информацией о травме Родри
24 Сентября
23:39
«Манчестер Сити» со скользким счётом прошёл в Кубке «Уотфорд»
21:54
Гвардиола прокомментировал информацию о серьёзной травме Родри
21:15
«Манчестер Сити» - «Уотфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:02
Грилиш и Фоден — в стартовом составе «Манчестер Сити» на игру с «Уотфордом»
02:11
Манчестер Сити - Уотфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Сентября
22:53
Точный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити – Уотфорд Кубка английской лиги – 24 сентября 2024
22:45
Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ Кьеза высказался после дебюта за «Ливерпуль» в АПЛ Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку»
Спортивные новости
«Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
01:39 · Англия. Кубок лиги
За «Манчестер Сити» дебютировал 16-летний игрок
01:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поведал о том, как можно заменить Родри
01:01 · Англия. Кубок лиги
Мареска рассказал, о чём попросил игроков «Челси» перед матчем с «Барроу»
00:42 · Англия. Кубок лиги
Клеверли – о поражении от «Манчестер Сити»: «Мы до конца бились с лучшей командой мира»
00:35 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не считает, что «Арсенал» специально травмировал Родри
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Мы потеряли его надолго»: Гвардиола поделился новой информацией о травме Родри
24 Сентября
23:43 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда мог уйти Мудрик летом
23:39 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Сити» со скользким счётом прошёл в Кубке «Уотфорд»
23:37 · Англия. Кубок лиги
«Челси» забил 5 голов лидеру Второй лиги
23:33 · Англия. Кубок лиги
Нкунку оформил первый хет-трик за «Челси»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Известны планы «Арсенала» по Троссару
23:00 · Англия. Кубок лиги
Чилуэлл вышел в матче «Челси» впервые за пять месяцев
22:06 · Англия. Кубок лиги
Мареска: «В футболе не бывает лёгких игр»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал информацию о серьёзной травме Родри
21:35 · Англия. Премьер-лига
Саттон считает, что звезда «Ливерпуля» перейдёт в «Реал»
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Сити» - «Уотфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:15 · Англия. Кубок лиги
«Челси» - «Барроу»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
21:11 · Англия. Кубок лиги
Стал известен стартовый состав «Челси» на игру с «Барроу»
21:02 · Англия. Кубок лиги
Грилиш и Фоден — в стартовом составе «Манчестер Сити» на игру с «Уотфордом»
20:51 · Англия. Премьер-лига
Йоро: «Для меня «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире» 1
18:34 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, повлиял ли на него Моуринью
18:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о восстановлении Шоу
17:57 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил глухую оборону в матче с «Манчестер Сити»
17:52 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал резкие слова Холанна в свой адрес 1
17:51 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи считает, что болельщики «Манчестер Юнайтед» довольны его трансфером
Все новости
Рекомендуем