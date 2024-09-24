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Стало известно, куда мог уйти Мудрик летом

24 Сентября 2024 • 23:43 Комментировать
Челси
...
Брайтон
28.09 17:00

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик мог покинуть клуб минувшим летом.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, неназванный клуб немецкой Бундеслиги был готов подписать 23-летнего футболиста в прошедшее трансферное окно, однако «Челси» ответил отказом. «Синие» по-прежнему верят в потенциал Мудрика, но рассчитывают увидеть значительные улучшения в его игре в ближайшее время. Как утверждает источник, выступления игрока в текущем сезоне могут определить его дальнейшую судьбу в «Челси».

На счету Михаила Мудрика две результативные передачи в пяти матчах за команду Энцо Марески в нынешней кампании.

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