Известны планы «Арсенала» по Троссару

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар может заключить с клубом новый контракт.

Летом бельгийца хотели переманить представители чемпионата Саудовской Аравии, однако наставник «канониров» Микель Артета заблокировал продажу. Как информирует Transfer News Live со ссылкой на Nieuwsblad, в «Арсенале» планируют продлить трудовой договор с 29-летним игроком в обозримом будущем.

Действующее соглашение Леандро Троссара с лондонским грандом рассчитано до середины 2026 года.

В недавней встрече «Арсенала» с «Манчестер Сити» (2:2) Троссар стал антигероем – он получил две жёлтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве в конце первого тайма.