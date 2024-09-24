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Гвардиола прокомментировал информацию о серьёзной травме Родри

24 Сентября 2024 • 21:54 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Уотфорд
1 1.16 X 8.50 2 18.00
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на очередной вопрос о травме полузащитника Родри.

Испанский футболист был заменён из-за повреждения на 21-й минуте недавнего поединка Премьер-лиги с «Арсеналом». Позднее в СМИ появилась информация о том, что хавбек может пропустить остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки. Эти сведения пока не подтвердились, и перед сегодняшним матчем Кубка лиги против «Уотфорда» Гвардиолу попросили прокомментировать ситуацию.

«Мы всё ещё ждём заключения врачей относительно произошедшего с Родри. Когда всё прояснится, клуб объявит об этом», – приводит журналист Саймон Стоун ответ рулевого «горожан».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ УОТФОРД
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