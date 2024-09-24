Саттон считает, что звезда «Ливерпуля» перейдёт в «Реал»

Бывший английский футболист Крис Саттон предполагает, что Трент Александер-Арнольд скоро сменит «Ливерпуль» на мадридский «Реал».

Действующий контракт правого защитника «красных» истекает по окончании сезона. В «Реале» рассчитывают переманить англичанина на правах свободного агента.

«Думаю, он перейдёт в «Реал». Для клуба масштаба «Ливерпуля» это необычная ситуация – контракт важного игрока заканчивается через девять месяцев. Этого не должно было случиться с Трентом, но много ли в мире клубов, сравнимых с «Реалом»?» – приводит Rousing The Kop слова Саттона.

Трент Александер-Арнольд провёл более 300 матчей за «Ливерпуль» с момента дебюта в 2016 году.