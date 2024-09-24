Йоро: «Для меня «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро высказался о своём новом клубе.

Напомним, минувшим летом 18-летний футболист перебрался в «Манчестер Юнайтед» из французского «Лилля».

«Для меня «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире. Здесь все важно — игроки, история, болельщики», — приводит слова Йоро TNT.

Напомним, на предсезонных сборах Йоро получил травму и пока не смог дебютировать за «Манчестер Юнайтед».

Трудовой договор защитника с английским грандом рассчитан до конца июня 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 50 миллионов евро.