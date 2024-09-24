Артета ответил, повлиял ли на него Моуринью

«Арсенал» использовал оборонительную тактику в гостях у «Манчестер Сити», особенно после удаления Леандро Троссара, случившегося уже в концовке первого тайма. Рулевой лондонской команды Микель Артета ответил на вопрос, повлиял ли на него Жозе Моуринью. Португалец известен своими оборонительными схемами.

«Думаю, тут не просто речь о влиянии. Ты всегда многому учишься у великих тренеров и пытаешься понять, за счёт чего они добились успеха», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции во вторник.

Напомним, что «Манчестер Сити» и «Арсенал» в воскресенье сыграли вничью со счётом 2:2.