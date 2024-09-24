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Тен Хаг высказался о восстановлении Шоу

24 Сентября 2024 • 18:27 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу состояния защитника Люка Шоу. Футболист должен был вернуться в строй в сентябре, но процесс его восстановления затягивается.

«Вернётся ли Шоу до октябрьской паузы на сборные? Думаю, такая вероятность есть. Но я не могу гарантировать на сто процентов. План состоит в том, чтобы Шоу вернулся до перерыва, но уверенности в этом нет. Это может произойти и вскоре после перерыва», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в среду, 25 сентября, - против «Твенте» в Лиге Европы.

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Манчестер Юнайтед Люк Шоу Эрик тен Хаг ещё теги
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