Артета объяснил глухую оборону в матче с «Манчестер Сити»

После удаления Леандро Троссара «Арсенал» в гостевом матче Премьер-лиги с «Манчестер Сити» провёл весь второй тайм в глухой обороне. «Канониры» были близки к тому, чтобы удержать победу, но пропустили в концовке и довольствовались ничьей 2:2. Рулевой лондонской команды Микель Артета высказался о тактике.

«Нам пришлось так играть. Мы извлекли уроки из прошлых матчей. Мы уже не впервые оказались в такой ситуации. Был матч, когда Джаку удалили после 38 минут, и мы в итоге проиграли 0:5. Лучше извлекать уроки. В противном случае меня можно было бы назвать глупым», - сказал Артета журналистам.