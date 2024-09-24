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Артета прокомментировал резкие слова Холанна в свой адрес

24 Сентября 2024 • 17:52 Комментировать (1)

После воскресного матча против «Арсенала» (ничья 2:2) форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн попытался приструнить тренера лондонцев Микеля Артету. Норвежский бомбардир призвал испанского тренера вести себя скромнее. Наставник «канониров» дал комментарий по поводу того инцидента.

«Это часть футбола, часть спорта. После игры всё это проходит, и мы двигаемся дальше. Вот и всё», - сказал Артета журналистам на вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в среду, 25 сентября, - против «Болтона» на своём поле. Команды сыграют в рамках третьего раунда Кубка английской лиги.

«Чёртов клоун»: Холанн приструнил Артету, а затем оскорбил Жезуса – раскрыты слова

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Эрлинг Холанн ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
24 Сентября 2024 в 17:57
Я так понимаю, что наши попросту решили в благородство поиграть на данном этапе времени. Не думаю что такое происходит после каждой игры Арсенала. Оооооочень сомневаюсь.
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