Артета прокомментировал резкие слова Холанна в свой адрес

После воскресного матча против «Арсенала» (ничья 2:2) форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн попытался приструнить тренера лондонцев Микеля Артету. Норвежский бомбардир призвал испанского тренера вести себя скромнее. Наставник «канониров» дал комментарий по поводу того инцидента.

«Это часть футбола, часть спорта. После игры всё это проходит, и мы двигаемся дальше. Вот и всё», - сказал Артета журналистам на вторничной пресс-конференции.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в среду, 25 сентября, - против «Болтона» на своём поле. Команды сыграют в рамках третьего раунда Кубка английской лиги.

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