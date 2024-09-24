Мазрауи считает, что болельщики «Манчестер Юнайтед» довольны его трансфером

Новичок «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи высказался о сумме своего трансфера.

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» приобрел 26-летнего футболиста у «Баварии» за 15+5 млн евро.

— Не я решаю, сколько будет стоить трансфер. Переговоры ведут клубы. Мне выгодно, что я не был таким уж дорогим, плюс к этому я хорошо стартовал. Так что болельщикам легко сказать, что я стал хорошей летней покупкой, — приводит слова Мазрауи журналист Лори Уайтвелл.

В составе «Манчестер Юнайтед» Мазрауи сыграл в пяти матчах Английской премьер-лиги и записал в свой актив одну результативную передачу.