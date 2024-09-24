Мазрауи объяснил, почему перешёл из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи ответил на вопрос о том, почему покинул «Баварию» и перебрался в стан «красных дьяволов».

— Я провел два сезона в «Баварии», мне нужен был новый шаг. Я хорошо себя чувствовал там, но у меня было чувство, что в другом месте мне будет более комфортно. Я не думаю, что мне нужно объяснять, почему я перешел в такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Мазрауи журналист Лори Уайтвелл.

В составе «Манчестер Юнайтед» Мазрауи принял участие в шести играх во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Трудовой договор 26-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.