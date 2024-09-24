Уокер признал заслуги «Арсенала»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о выступлении «Арсенала» в последнем очном матче команд. Футболист «горожан» признал, что лондонцы прекрасно выступили в обороне.

«Это противостояние всегда напряжённое. Дома нам всегда нужно побеждать, но учитывая то, как хорошо они оборонялись, мы снимаем перед ними шляпу. Как защитник я не могу не оценить это», - слова Уокера приводит пресс-служба «Манчестер Сити».

Как известно, «Манчестер Сити» сравнял счёт в матче с «Арсеналом» (2:2) только на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. При этом весь второй тайм «горожане» провели в численном большинстве.