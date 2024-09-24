Мазрауи: Тен Хаг не был основным фактором в моём переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи высказался о своих рабочих отношениях с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Мазрауи пополнил состав «красных дьяволов» минувшим летом – ранее марокканец работал с тен Хагом в «Аяксе».

«Конечно, тен Хаг был важным фактором. Когда ты решаешь, переходить в команду или нет, важно оценить, соответствует ли тренер и его взгляд на футбол вашему игровому стилю. Я уже знал тен Хага и его взгляд на футбол. Его стиль действительно соответствует моему игровому стилю. Работа с ним в «Аяксе» облегчила задачу, потому что мы знали, чего ждать друг от друга. Но это не было основным фактором», - цитирует Мазрауи BBC.