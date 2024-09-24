Каррагер спрогнозировал итоговое место «Ливерпуля»

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что по итогу этого сезона «красные» займут лишь третье место.

Каррагер обосновал свою позицию тем фактом, что наставник «Арсенала» Микель Артета и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже давно работают в своих клубах. При этом рулевой мерсисайдцев Арне Слот пришёл в абсолютно новый для себя проект.

«Я думаю, это будет немного похоже на прошлый сезон, когда «Ливерпуль» лишь немного отстал от этих двух команд. В следующем сезоне, когда менеджер узнает всё о своей команде, возможно, он действительно добьется успеха. Я думаю, что «Ливерпуль» - третья лучшая команда», - сказал Каррагер во время подскаста Гари Невилла.