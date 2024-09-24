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Каррагер спрогнозировал итоговое место «Ливерпуля»

24 Сентября 2024 • 15:56 Комментировать
Ливерпуль
3:0
Борнмут

Легендарный защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что по итогу этого сезона «красные» займут лишь третье место.

Каррагер обосновал свою позицию тем фактом, что наставник «Арсенала» Микель Артета и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уже давно работают в своих клубах. При этом рулевой мерсисайдцев Арне Слот пришёл в абсолютно новый для себя проект.

«Я думаю, это будет немного похоже на прошлый сезон, когда «Ливерпуль» лишь немного отстал от этих двух команд. В следующем сезоне, когда менеджер узнает всё о своей команде, возможно, он действительно добьется успеха. Я думаю, что «Ливерпуль» - третья лучшая команда», -  сказал Каррагер во время подскаста Гари Невилла.

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