Тен Хаг рассказал, в чём должен прибавить «Манчестер Юнайтед»

После пяти сыгранных туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» имеет нулевую разницу забитых и пропущенных мячей. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«На прошлой неделе мы создали много моментов. Мы забили семь голов «Барнсли», то есть мы способны забивать голы. Нам нужно лучше действовать в чужой штрафной и забивать больше голов. Самое главное – создавать моменты. С этим у нас нет проблем – мы очень креативны. Мы должны продолжать этот процесс», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

В среду, 25 сентября, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Твенте» в Лиге Европы.