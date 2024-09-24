Замена де Брёйне: «Манчестер Сити» готов купить игрока за 100 млн евро

Следующим летом из «Манчестер Сити» может уйти Кевин де Брёйне. Держа в голове такой расклад, гранд Английской премьер-лиги хочет подписать атакующего полузащитника Джамала Мусиалу из «Баварии». Как сообщает на своих страницах Team Talk, «горожане» готовят крупное предложение в размере 100 миллионов евро.

При этом «Манчестер Сити» может столкнуться с серьёзной конкуренцией – видеть Мусиалу в своих рядах хочет «Реал».

За ситуацией 21-летнего Мусиалы также следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», ведь игрок, есть такие данные, хочет поиграть в Английской премьер-лиге.