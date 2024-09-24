«Чёртов клоун»: Холанн приструнил Артету, а затем оскорбил Жезуса – раскрыты слова

После финального свистка в матче «Манчестер Сити» - «Арсенал» (2:2) на поле продолжали бушевать эмоции. Эрлинг Холанн никак не мог успокоиться – он продолжил выяснять отношения с соперниками, как делал это в концовке игры.

В социальных сетях появилось видео, на котором слышно, как Холанн после игры пытается поставить на место тренера «Арсенала» Микеля Артету.

«Будь скромнее, ага? Будь скромнее», - такую фразу бросил Холанн в адрес Артеты. Тренер «Арсенала» явно удивился, но никак не отреагировал (или не успел).

Дальше в ситуацию вмешался Габриэль Жезус. Экс-игрок «Манчестер Сити» пытался узнать, почему Холанн так себя ведёт.

«О чём ты говоришь? Иди отсюда, чёртов клоун», - сказал Холанн.