Ховард: «Гвардиола испортил футбол»

Бывший футболист сборной США Тим Ховард призвал нового тренера команды Маурисио Почеттино не становиться жертвой «тики-таки». По словам Ховарда, далеко не всем подходит игровой стиль Хосепа Гвардиолы.

«Хосеп Гвардиола испортил футбол. Он заставил всех думать, что они могут играть в доминирующий футбол. Но это не так. Во всём мире только три команды могут делать это действительно хорошо», - сказал Ховард в подкасте It's Called Soccer.

Напомним, что Маурисио Почеттино возглавил сборную США несколько недель назад. Аргентинец будет готовить команду к выступлению на домашнем чемпионате мира в 2026 году.