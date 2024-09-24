Габриэль прокомментировал инцидент с Холанном

В субботу «Манчестер Сити» ушёл от поражения в матче с «Арсеналом» на восьмой добавленной ко второму тайму минуте (2:2). После гола нападающий «горожан» Эрлинг Холанн бросил мяч в голову защитника «канониров» Габриэля. Бразилец прокомментировал этот инцидент.

«Я даже не помню этого. Это нормально, они были счастливы забить гол на последней минуте. Они играли дома и хотели выиграть, но наша команда хорошо себя проявила и выстояла. Это битва, война, и в таких матчах провокационные действия являются частью игры. Теперь будем ждать их на нашем стадионе», - сказал Габриэль TNT Sports Brazil.