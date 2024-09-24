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«Байер» повесил огромный ценник на Вирца

24 Сентября 2024 • 13:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Алавес
1 1.19 X 7.60 2 17.00
Через 8 ч. 32 мин.

Леверкузенский «Байер» повесил ценник на своего молодого полузащитника Флориана Вирца, который следующим летом может уйти на повышение. По информации от издания Sport, «фармацевты» хотят выручить за полузащитника 150 миллионов евро.

Источник сообщает, что в услугах Вирца заинтересован целый ряд топ-клубов, в число которых входят мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Ранее полузащитником также интересовалась мюнхенская «Бавария».

21-летний Вирц в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в четырёх матчах немецкой Бундеслиги. Флориан в прошлом сезоне выиграл с «Байером» чемпионат и Кубок Германии.

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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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