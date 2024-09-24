Слот: «Надеюсь, Алиссон сможет сыграть на выходных против «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о состоянии голкипера Алиссона Бекера, который недавно получил небольшое повреждение. Нидерландский специалист сообщил, что бразильский вратарь не сыграет в ближайшем поединке Кубка лиги против лондонского «Вест Хэма».

«Надеюсь, Алиссон сможет сыграть на выходных против «Вулверхэмптона», но поставить его на ноги будет сложно. Он точно не примет участие в матче против «Вест Хэма» в Кубке лиги», – сказал Слот на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, Алиссон выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года, когда перешёл из итальянской «Ромы».