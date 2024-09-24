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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ пожаловались на хитрости «Арсенала»

24 Сентября 2024 • 12:11 Комментировать (1)
Манчестер Сити
2:2
Арсенал

Клубы Английской премьер-лиги пожаловались на «Арсенал» в PGMOL – в орган, ответственный за футбольное судейство в Англии. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail, клубы выразили обеспокоенность по поводу «игровой хитрости» и неоднократного использования «тёмных приёмов» в течение прошлого сезона.

Стоит сказать, что в последнем матче Премьер-лиги против «Манчестер Сити» «Арсенал» (2:2) забил два гола, и в обоих случаях у «горожан» были претензии. В первом случае «канониры» быстро разыграли штрафной, когда Кайл Уокер не вернулся на позицию после беседы с арбитром, а во втором случае лондонцы блокировали вратаря на угловом, что проделывают часто.

Главным тренером «Арсенала» является Микель Артета.

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Арсенал Лондон АПЛ

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Комментарии (1) Все комментарии
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mobybeck
24 Сентября 2024 в 12:46
Автор ссылается на Transfer News Live, Transfer News Live ссылается Mail Sport, НО!!! на Mail Sport таких новостей нет.
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