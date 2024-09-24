«Реал» может купить топ-защитника за 65 миллионов

Центральный защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» могут подписать Ромеро летом следующего года. За переход аргентинца «королевский» клуб может предложить 65 миллионов евро.

Кристиан выступает за «шпор» с лета 2022 года. Срок трудового соглашения между Ромеро и «Тоттенхэмом» рассчитан до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги защитник сыграл пять матчей и забил один гол.