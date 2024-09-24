«Ливерпуль» сохраняет интерес к Субименди

Английский «Ливерпуль» сохраняет интерес к опорному полузащитнику «Реал Сосьедада» Мартину Субименди. По информации от журналиста Фабрицио Романо, мерсисайдцы в январе могут попытаться оформить трансфер хавбека.

Напомним, «Ливерпуль» мог подписать Субименди в летнее трансферное окно, но полузащитник в последний момент решил остаться в «Реал Сосьедаде» и подписать с клубом новый контракт.

Ранее сообщалось, что 25-летний Субименди уже пожалел о принятом решении остаться в «Реал Сосьедаде». Футболист якобы надеется, что «Ливерпуль» вернётся за ним в январе и оформит трансфер.