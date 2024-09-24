«Ливерпуль» интересуется сразу тремя игроками «Байера»

Сразу три футболиста леверкузенского «Байера» попали в сферу интересов «Ливерпуля», об этом рапортует CaughtOffside.

Согласно сведениям источника, мерсисайдский гранд хочет заполучить в свои ряды Флориана Вирца, Жереми Фримпонга и Эсекьеля Паласиоса. Не исключено, что кто-то из них пополнит ряды «Ливерпуля» в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги подопечные Арне Слота одержали четыре победы и потерпели одно поражение. «Ливерпуль» набрал 12 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.