Коул: «Антони ещё не стар, он может выйти на пик»

«Антони был идеальным футболистом для чемпионата Нидерландов. Ему тяжело проявить себя в АПЛ, где нужно больше мощи. Он способный футболист с хорошей техникой. Наверное, «МЮ» примет решение расстаться с ним. Ему больше подойдет другой чемпионат. Антони еще не стар, он может выйти на пик», - передает слова Коула Mirror.