Коул: «Антони ещё не стар, он может выйти на пик»

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джо Коул поделился мнением о бразильском вингере «Манчестер Юнайтед» Антони.
«Антони был идеальным футболистом для чемпионата Нидерландов. Ему тяжело проявить себя в АПЛ, где нужно больше мощи. Он способный футболист с хорошей техникой. Наверное, «МЮ» примет решение расстаться с ним. Ему больше подойдет другой чемпионат. Антони еще не стар, он может выйти на пик», - передает слова Коула Mirror.
Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Срок контракта между сторонами истекает в 2027-м. Трансферная стоимость 24-летнего бразильца составляет 25 миллионов евро.
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