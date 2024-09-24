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Саутгейт может возглавить «Эвертон»

24 Сентября 2024 • 09:33 Комментировать (1)
Эвертон
...
Кристал Пэлас
28.09 17:00

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавит команду из Премьер-лиги. По информации от Give me Sport, новое руководство «ирисок» заинтересовано в приглашении Саутгейта на пост главного тренера.

Напомним, «Эвертон» неудачно начал новый сезон под руководством Шона Дайча. Команда смогла набрать всего одно очко в пяти матчах и в настоящий момент располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

У Саутгейта уже имеется тренерский опыт в Английской премьер-лиге. В нулевых специалист возглавлял «Мидлсбро». Ранее сообщалось, что Гарет может завершить тренерскую карьеру после ухода из сборной Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Гарет Саутгейт

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ЭВЕРТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
24 Сентября 2024 в 09:54
Оооооо было бы здорово посмотреть что он может с таким вот откровенным середняком сотворить . Ну и доказать что он всё таки тренер .
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