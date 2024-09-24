Саутгейт может возглавить «Эвертон»

Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавит команду из Премьер-лиги. По информации от Give me Sport, новое руководство «ирисок» заинтересовано в приглашении Саутгейта на пост главного тренера.

Напомним, «Эвертон» неудачно начал новый сезон под руководством Шона Дайча. Команда смогла набрать всего одно очко в пяти матчах и в настоящий момент располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

У Саутгейта уже имеется тренерский опыт в Английской премьер-лиге. В нулевых специалист возглавлял «Мидлсбро». Ранее сообщалось, что Гарет может завершить тренерскую карьеру после ухода из сборной Англии.