Тренер «Челси» Мареска высказался об игре Мудрика

Наставник лондонского «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по малому количеству игрового времени у украинского полузащитника Михаила Мудрика.
«Не думаю, что у него недостаток уверенности в своих силах. Нужно принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, Мудрик станет играть лучше в ближайшее время», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Напомним, «Челси» приобрел Мудрика у «Шахтёра» за 70 миллионов евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2031 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Михаил сыграл всего два поединка.
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