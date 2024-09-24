Пети высказался о Криштиану Роналду

Экс-игрок лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети высказал мнение о португальском форварде Криштиану Роналду.
«Роналду можно считать лучшим примером для подражания. Он шаг за шагом прокладывал себе путь наверх. Криштиану всегда стремился побить все рекорды, и у него это получается. Я очень уважаю людей, которые достигли вершины и остаются на ней», - передает слова Эммануэля TVkampen.
Напомним, что на счету Роналду 902 года в профессиональной карьере. 39-летний португалец хочет достичь отметки в 1000 забитых мячей. В настоящий момент он является игроком саудовского «Аль-Насра».
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