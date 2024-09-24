Пети высказался о Криштиану Роналду

«Роналду можно считать лучшим примером для подражания. Он шаг за шагом прокладывал себе путь наверх. Криштиану всегда стремился побить все рекорды, и у него это получается. Я очень уважаю людей, которые достигли вершины и остаются на ней», - передает слова Эммануэля TVkampen.