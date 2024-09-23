Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн пропустит ближайший матч «Манчестер Сити». Пройдёт он в третьем раунде Кубка лиги 24 сентября, соперником дома будет «Уотфорд».

По информации Manchester Evening News, Холанн отправится в Норвегию на похороны близкого друга его семьи, Ивара Эггьи. У футболиста с ним были близкие отношения с самого рождения.

К матчу шестого тура АПЛ против «Ньюкасла» Холанн снова будет доступен.

Напомним, в минувшее воскресенье «Манчестер Сити» не без труда сыграл дома вничью с «Арсеналом», сравняв счёт на последних минутах – 2:2. Холанн оформил один гол в этой игре.