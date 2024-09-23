«Барселона» заинтересовалась 20-летним нападающим бирмингемской «Астон Виллы». По информации El Nacional, речь идёт о Джоне Дюране.

В текущем сезоне молодой форвард команды Унаи Эмери сыграл в шести матчах, в них он отличился четырежды забитым голом. Все свои мячи Джон оформил в рамках АПЛ. Перешёл в «Виллу» нападающий полтора года назад из американского «Чикаго».

Отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Деку уже находится в контакте с представителями бирмингемского клуба, чтобы обговорить потенциальный трансфер.

Transfermarkt оценивает футболиста в сумму в 20 млн евро.