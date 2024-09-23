Стало известно, где может продолжить свою карьеру защитник «Ливерпуля»

Игрок обороны «Ливерпуля» Джозеф Гомес продолжает привлекать внимание многих клубов АПЛ.

Несмотря на то, что в этом сезоне Гомес сыграл лишь 11 минут против «Милана», он всё также находится на карандаше. По информации инсайдера Фрейзера Гиллана, за ним пристально следят представители «Ньюкасла» и «Астон Виллы».

Этим летом защитник «синих» Бенуа Бадьяшиль попал на траснферный рынок, так как в «Челси» думали, продав француза, оформить сделку по Гомесу. Бенуа в итоге никто тоже не купил.

Сообщается, что в кубковом матче против «Вест Хэма» Джозеф выйдет с первых минут, но ему этого совсем недостаточно. Отметим, что защитник играет за «красных» с 2015 года.

