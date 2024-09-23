Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес в матче с «Арсеналом» в пятом туре АПЛ (2:2) порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Печальной новостью для фанатов «горожан» делится ESPN, пока без официального подтверждения.

Отмечается, что испанец готов к дальнейшим медицинским тестам, но все признаки указывают на травму «крестов». Скорее всего, Родри будет прооперирован в медицинской клинике в Барселоне.

Напомним, что на 21-й минуте игры с «Арсеналом» Родри схватился за колено и упал в штрафной соперника. Он не смог самостоятельно покинуть поле.