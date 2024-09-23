Санкций в отношении Холанна по итогу матча с «Арсеналом» не будет

Федерация футбола Англии не будет принимать дальнейших действий в связи с инцидентами, произошедшими во вчерашней игре между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», а именно в заключительной её части. Об этом сообщает BBC Sport.

Напомним, что после второго гола «Манчестер Сити» в добавленное время нападающий «горожан» Эрлинг Холанн бросил мячом защитнику «Арсенала» Габриэлю в затылок. А после у норвежца случилась словесная стычка с нападающим «канониров» Габриэлем Жезусом.

Сыграли прямые конкуренты за чемпионство вничью – 2:2. «Сити» сохранил первое место таблицы благодаря результатам.

Ранее подобной новостью делился инсайдер Романо.