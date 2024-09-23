Гвардиола сообщил о травме де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брёйне. По его словам, восстановление игрока не должно занять много времени. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Не думаю, что травма Кевина де Брёйне затянется надолго. Не скажу, что он будет готов к игре с «Уотфордом», и не уверен, сможет ли футболист сможет принять участие матче с «Ньюкаслом». Но ожидаю, что он скоро вернется», - заявил испанский специалист.

Добавим, что в стартовавшем сезоне 33-летний де Брёйне провел в английской Премьер-лиге четыре матча, в которых отметился одним забитым голом, а также отдал одну голевую передачу.