Ключевому игроку центра поля «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу удалось избежать серьёзной травмы в матче против «Арсенала». Об этом сообщает в соцсети El Larguero.

Отмечается, что сам футболист настроен оптимистично по поводу повреждения. А медицинский штаб «Манчестер Сити» находится в ожидании дополнительных тестов, чтобы более точно определить сроки восстановления испанца.

Напомним, что Родри поскользнулся в первом тайме игры против «Арсенала» дома (2:2). По итогу эпизода футболист не смог покинуть поле самостоятельно – потребовалось вмешательство врачей.

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