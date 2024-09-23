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У «Эвертона» теперь новый владелец

23 Сентября 2024 • 16:47 Комментировать
Эвертон
...
Кристал Пэлас
28.09 17:00

Холдинговая компания Blue Heaven Holdings продала контрольный пакет акций Friedkin Group. По последним данным, сделку закрыли сегодня. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Известно также, что острую конкуренцию в борьбе за возможность приобрести контрольный пакет акций клуба составлял американский бизнесмен Джон Текстор. Он долгое время считался главным фаворитом на приобретение английской команды из района Ливерпуля.

Напомним, что Friedkin Group также принадлежит итальянская «Рома», в которую в рамках трансферного рынка минувшем летом было инвестировано почти 100 миллионов евро.

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