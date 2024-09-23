Холанн не понесет наказания за бросок мяча в затылок Габриэлю

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн избежит дисциплинарных санкций за инцидент с броском мяча в голову защитника «Арсенала» Габриэля Магальянса. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что во вчерашней игре между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в рамках английской Премьер-лиги, когда на 98-й минуте «горожане» сравняли счет, Холанн взял мяч в руки и резким броском отправил его прямо в затылок бразильскому игроку «Арсенала» Габриэлю, который в этот момент находился спиной к форварду. Судья этот эпизод проигнорировал, никак не наказав агрессора.

Напомним, что в этой встрече пострадавший футболист «Арсенала» отрыл счет уже на седьмой минуте.