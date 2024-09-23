Райт объяснил, почему арбитр удалил Троссара

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что главный арбитр матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» Майкл Оливер мог бы не удалять Леандро Троссара.
По мнению Райта, Оливер пошёл на такой поступок, чтобы после игры все не обсуждали его ошибку, когда «канониры» забивали первый гол в матче.
«Если бы Троссара он не удалил, то, я думаю, многие разговоры были бы посвящены ошибке Майкла Оливера с Кайлом Уокером. Я был уверен, что на каком-то этапе он попытается сравнять счет, потому что это была огромная ошибка, которую он допустил в том эпизоде. Мне искренне обидно, что в такой игре было столько грубых судейских ошибок», - сказал Райт в эфире Premier League Productions.
Я думаю, что если это так пройдет и лига не отреагирует за такие взбрыки сритишного чмыря, его по-любому пушкари поломают в следующей игре! Тот же Габриель, который и на пару лет старше к тому же!
1. А что с первым голом не так? Судейка не предупреждал, что бить по свистку, если об этом.
2. Тут что? Свои игроки толпясь во вратарской и не дали черношеему отбить мяч!
2. С этого сезона подобные действия в сторону голкипера должны пресекаться. Но на это внимание никто не обратил. Ранее такое допускалось, но насколько знаю с этого сезоне правила ужесточили.
Повторяю, в этой игре Оливер начудил выше крыши. Удаление Троссарда после истечения добавленого времени, забитый с горем пополам второй гол на 8 минуте с лихвой, а добавлено 7 минут.
Мяч откидывали и игроки МС, реакция никакая. Провкации, стоны, удары втихаря, и не только (чего только Уокер с его вечными провокациями стоит), но это было не замечено вовсе