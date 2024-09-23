Райт объяснил, почему арбитр удалил Троссара

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что главный арбитр матча «Манчестер Сити» - «Арсенал» Майкл Оливер мог бы не удалять Леандро Троссара.

По мнению Райта, Оливер пошёл на такой поступок, чтобы после игры все не обсуждали его ошибку, когда «канониры» забивали первый гол в матче.

«Если бы Троссара он не удалил, то, я думаю, многие разговоры были бы посвящены ошибке Майкла Оливера с Кайлом Уокером. Я был уверен, что на каком-то этапе он попытается сравнять счет, потому что это была огромная ошибка, которую он допустил в том эпизоде. Мне искренне обидно, что в такой игре было столько грубых судейских ошибок», - сказал Райт в эфире Premier League Productions.